Zum ersten Mal: Ella Endlich verkündet ihre Schwangerschaft!

Tolle News von Ella Endlich (38)! Zuletzt war die Sängerin im TV im April 2022 in der sechsten Staffel von The Masked Singer zu sehen. In der beliebten Rate-Show begeisterte sie die Zuschauer in einem Zebra-Kostüm und gewann die Show sogar. Bald sollte die Musikerin auf große Tour gehen. Die hat die 38-Jährige jedoch abgesagt – der Grund dafür ist zuckersüß: Die "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin erwartet ihr erstes Baby!

Auf Instagram verkündete Ella die frohe Botschaft. Sie postete ein Foto von sich, auf dem deutlich ihre Babybauchkugel zu erkennen ist. "Manchmal kommt alles gefühlt zur absolut richtigen Zeit und dann – anders betrachtet – doch wieder nicht. Deswegen führt dieses unglaublich große und mittlerweile auch ziemlich sichtbare Glück, schwanger zu sein, zu einigen Planänderungen", erklärte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin, warum sie ihre große Tour nicht spielen kann.

"Diesen Zauber möchte ich so privat wie möglich halten, wie ihr verstehen werdet", meinte Ella weiterhin. In dem Zuge bestätigte die werdende Mutter auch, dass Medienmanager Marius Darschin der Vater ihres Kindes ist. Ihre Fans schienen ihr die Tourabsage aber zu verzeihen. In der Kommentarspalte gratulierten Ella zahlreiche Promis und Follower.

ProSieben/Willi Weber Ella Endlich, Gewinnerin von "The Masked Singer"-Staffel sechs

Getty Images Ella Endlich im April 2018

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Musikerin

