Davor hat Anna Ermakova bei "Let's Dance" besonders Angst

Bald geht die nächste Staffel Let's Dance los! Am 17. Februar ist es endlich wieder so weit: Die Stars tanzen über das Parkett. In der 16. Staffel des TV-Hits sind wieder viele große Namen dabei. Auch Becker-Tochter Anna Ermakova (22) wird schon bald vor Joachim Llambi (58) das Tanzbein schwingen. Aber wie geht es dem Model so kurz vor dem Beginn der Show? Anna verriet jetzt, was ihr noch wacklige Knie bereitet!

Mit einer süßen Video-Botschaft meldete sich die 22-Jährige auf Instagram bei den Fans der Tanz-Sendung. "Ich habe nie professionell getanzt, aber immer davon geträumt, also freue ich mich auf diese Gelegenheit", erzählte der Rotschopf begeistert. Aber ein bisschen Angst habe das Model doch: "Ich mache mir Sorgen, vor einem Publikum aufzutreten und mein Deutsch zu versauen."

Dennoch scheint die Tochter von Boris Becker (55) und Angela Ermakova sich von ihren Bedenken nicht ausbremsen lassen zu wollen. Sie sei am meisten gespannt darauf, neue Erfahrungen zu machen und dabei auch an ihren Sprachkenntnissen zu arbeiten, wie Anna lächelnd erklärte: "Ich freue mich darauf, neue Tanz-Stile zu lernen, mit professionellen Tänzern zu tanzen, mein Deutsch zu verbessern und dabei viele tolle Leute kennenzulernen."

Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker

Anna Ermakova, Model

Anna Ermakova, Boris Beckers Tochter

