Dschungelcamp 2023: Diese zwei sind Dr. Bobs Favoriten!

Wem gönnt Dr. Bob (72) die Dschungel-Krone? Schon zum 16. Mal reisten die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt in den australischen Busch, um sich der ein oder anderen ekligen Dschungelcamp-Prüfung zu stellen. In diesem Jahr hoffen Claudia Effenberg (57), Djamila Rowe (55), Jolina Mennen (30) und Co. auf die begehrte Dschungel-Krone. Bis lang mauserten sich Lucas Cordalis (55) und Gigi Birofio als Zuschauer-Favoriten. Doch wen sieht der TV-Arzt auf dem Siegertreppchen? Das verriet Dr. Bob jetzt!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show verriet der 72-Jährige, wem er die Dschungel-Krone gönne: Jana Pallaske (43) und Cosimo Citiolo (41)! "Jana, weil sie einfach so anders ist und die Natur so liebt", begründete Dr. Bob seine Entscheidung. Dem DSDS-Star gönne er den Sieg, "weil er so verrückt ist". "Ich glaube, wenn er in jeder Prüfung wäre, hätten wir die lustigste Show überhaupt", ergänzte der TV-Arzt außerdem.

Auch der Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (39) ist davon überzeugt, dass Cosimo in den Prüfungen für ordentlich Entertainment sorgen würde: "Der verspricht, dass was passiert." Seine Kollegin Sonja Zietlow (54) hingegen würde lieber sehen, wie Cecilia um die Sterne kämpft: "Ich finde Cecilia wirklich grandios. [...] Die ist offen und ehrlich."

RTL Jana Pallaske an Tag sechs im Dschungelcamp

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamper

RTL / Stefan Thoyah Dschungel-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

