Iris Klein wütet im Netz: Hat Peter sie im Versace betrogen?

Liebes-Drama bei Iris (55) und Peter Klein! Seit über 17 Jahren sind die beiden schon verheiratet. Gemeinsam waren sie sogar im Sommerhaus der Stars. Als Unterstützung flog Peter nun außerdem mit seinem Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) nach Australien. Währenddessen warteten seine Gattin als auch deren Töchter Jennifer Frankhauser (30) und Daniela Katzenberger (36) auf Mallorca – und nun der Schock: Peter soll seine Frau betrogen haben, wie Iris im Netz behauptet!

In ihrer Instagram-Story wetterte die 55-Jährige gegen ihren Partner: "Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre! Viel Spaß mit deiner Yvonne!" Damit soll Djamila Rowes (55) Dschungel-Begleitung Yvonne Woelke (41) gemeint sein. Zudem teilte sie die Definition einer Midlife-Crisis – in einer solchen soll Peter sich laut Iris gerade befinden. "Erst mal alle gemeinsamen Fotos gelöscht. Ab morgen werde ich packen! Kannst dann zu ihr ziehen!", scheint Iris schon eine Schlussstrich unter die gemeinsame Zeit zu ziehen.

"Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist", schimpfte Iris weiter und betonte: "Ich hatte dich so sehr geliebt und du gehst fremd im Versace Hotel!" Seinen Seitensprung soll Peter sogar schon gestanden haben. "Danke, dass du deine Lügen zugegeben hast, was ich schon lange befürchtet hatte", merkte die TV-Bekanntheit an.

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

