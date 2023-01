Keke Palmer ist voller Vorfreude auf ihren ersten Nachwuchs

Keke Palmer (29) plaudert munter über ihre Schwangerschaft! Die Schauspielerin überraschte vergangenen Dezember ihre Fans mit der Nachricht, dass sie und ihr Freund Darius Jackson zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seit der Bekanntgabe der Babynews spricht die Beauty gerne über ihr ihren Alltag als werdende Mutter. Jetzt verriet Keke, dass sie sich im Vorfeld viele Gedanken über ihr Neugeborenes macht.

"Im Moment bin ich in der 31. Woche, das Baby wird also immer größer", freute sich die 29-Jährige im Podcast "Las Culturistas". Keke sei schon voller Vorfreude auf ihr Kind: "Ich bin so aufgeregt, mit meinem verdammten Baby zu tanzen. Ich bin bereit, all die Liebe zu geben. Ich denke jeden Tag daran." Voller Euphorie stellte sie sich diese Fragen: "Wie wird es sein, wenn ich dich zum ersten Mal sehe? Wie werden unsere ersten gemeinsamen Momente sein?"

In einem Interview mit Page Six berichtete Keke, dass sie seit ihrer Schwangerschaft ein langsameres Tempo an den Tag legen müsse. "Ich bin von Natur aus ein schnelllebiger Mensch. Also ja, ich denke im Allgemeinen, ob es nun die Feiertage sind oder dieser Übergang, den ich in meinem Leben habe, ist Entschleunigung definitiv nicht etwas, das für mich natürlich ist", fügte sie hinzu.

Anzeige

Getty Images Keke Palmer, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Keke Palmer bei den Governors Awards

Anzeige

Getty Images Keke Palmer bei dem Teen Vogue Summit 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de