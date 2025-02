Keke Palmer feiert Geburtstag ihres Sohnes mit süßem Tribut

Keke Palmer (31) hat am vergangenen Wochenende den zweiten Geburtstag ihres kleinen Sohnes Leodis gefeiert und ihre Fans mit süßen Schnappschüssen an der Freude teilhaben lassen. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie Bilder und Videos von der fröhlichen Feier, die mit einem Hüpfburg-Paradies und einem Streichelzoo aufwarten konnte. "Happy Birthday to me! Ich hatte den besten Geburtstag überhaupt!", hieß es in der Bildunterschrift, die die Feier aus der Perspektive von Leodis beschrieb. "Es begann damit, dass meine Mama mir die Haare geflochten hat. Das hat mich wirklich genervt, aber wir haben Nemo geschaut, also war ich genug abgelenkt, danach habe ich ein Nickerchen gemacht, bevor meine große Party anfing!" Überraschungsgast Blippi – offenbar Leodis' großer Held – war ebenfalls mit von der Partie. Auch wenn sein Vater Darius Jackson nicht anwesend war, fühlte sich Leodis seiner Familie und allen Freunden nah.

Keke selbst nutzte ihren Instagram-Account, um ihrem Sohn mit einer ergreifenden Hommage Tribut zu zollen. In einer Reihe von Fotos und Videos zeigte sie den innigen Alltag mit Leodis – von niedlichen Momenten, in denen beide Grimassen schneiden, bis hin zu einem liebevollen Video, in dem sie ihm die Haare flechtet. Zu den Bildern schrieb die "Nope"-Schauspielerin: "Leodis, von dem Moment an, als du in meinem Bauch warst, wusste ich, dass du ein starker kleiner Junge bist. Auch jetzt, wo du nicht mehr in meinem Bauch bist, bist du weiterhin meine größte Stärke." In ihren emotionalen Worten erklärte sie, wie sehr sie ihr Sohn geprägt habe, und versprach, ihn niemals zu enttäuschen.

Seit der Geburt von Leodis im Februar 2023 hat sich Kekes Leben grundlegend verändert. Der kleine Junge stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Darius Jackson. In einem Interview mit People reflektierte Keke, wie sehr sie sich durch die Mutterschaft weiterentwickelt habe. "Ich vertraue wirklich und habe den Glauben, dass sich alles so entwickeln wird, wie es soll. Ich denke, so viel von diesem Frieden kommt von meinem Sohn." Der Alltag als Mutter sei ein Balanceakt, aber sie empfinde vor allem Dankbarkeit. Die Schauspielerin, die für ihre vielseitigen Talente bekannt ist, erklärte außerdem, dass ihre Dreißiger sie nun mit einem neuen inneren Frieden erfüllt hätten.

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leo

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Söhnchen Leo im Oktober 2024

