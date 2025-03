So hart war Keke Palmers Zeit als Kinderstar bei Nickelodeon

Keke Palmer (31) hat offen über ihre Erfahrungen als Kinderstar bei Nickelodeon gesprochen – und dabei auch die Schattenseiten dieser Zeit beleuchtet. Im Gespräch mit "The Independent" beschrieb sie die Arbeit für den berühmten TV-Sender als "sehr, sehr stressig", vor allem wegen der vielen Meinungen und Erwartungen der Erwachsenen um sie herum. "Ich war ein Kind, das die Familie finanziell unterstützte und mehr verdiente als meine Eltern. Das war wirklich verrückt", erklärte die Schauspielerin weiter. Trotz der Herausforderungen habe ihr die Schauspielerei jedoch Freude bereitet, und sie sei dankbar für den Weg, den sie dadurch eingeschlagen habe.

Heutzutage versucht Keke, ihre Erfahrungen zu nutzen, um die nächste Generation junger Schauspieler zu unterstützen. "Es kann so viel Spaß machen, aber auch entmenschlichend sein", sagte sie über das Leben als Kinderstar. Besonders am Herzen liegt ihr, offen und ehrlich mit jungen Talenten zu sprechen und sie dabei zu begleiten, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Karriere und persönlichem Wohlbefinden zu finden. Auch wenn ihre Vergangenheit nicht immer leicht war, feiert Keke aktuell große Erfolge: Ihre neue Buddy-Komödie "One of Them Days", in der sie an der Seite von Sängerin SZA (35) spielt, kommt beim Publikum super an. Der Film, der Themen wie Freundschaft und gesellschaftliche Herausforderungen aufgreift, hat bereits sein Produktionsbudget eingespielt - ein klares Zeichen dafür, dass solche Geschichten gefragt sind.

Auch mit ihrem Sinn für Mode sorgt Keke immer wieder für Aufsehen. Zu den "Screen Actors Guild Awards" erschien sie kürzlich in einem Vintage-Chanel-Kleid, das zuvor von Schauspiel-Legende Jamie Lee Curtis (66) getragen wurde. "Meine QUEEN! Ich liebe dich!!!!", kommentierte Keke einen Instagram-Post von Jamie, der beide Frauen in diesem ikonischen Look zeigte. Ob auf der Leinwand oder dem roten Teppich – Keke beeindruckt weiterhin mit Stil, Talent und einer bewundernswerten Ehrlichkeit.

Getty Images Keke Palmer, 2023

Getty Images Keke Palmer bei den Screen Actors Guild Awards 2025

