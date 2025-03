Das tut Keke Palmer, um eine bessere Mutter zu sein

Keke Palmer (31) strahlte am Mittwoch auf dem roten Teppich bei der jährlichen Oscar-Party von Vanity Fair in Los Angeles. Die "Hustlers"-Schauspielerin zeigte sich dort glücklicher denn je und sprach offen über die positive Wirkung, die das Muttersein auf ihr Leben hat. Im Gespräch mit People erklärte Keke, wie sehr ihr zweijähriger Sohn Leodis ihr geholfen habe, mehr Selbstliebe zu entwickeln: "Wenn du ein Kind hast, willst du immer besser werden – für dein Kind und für dich selbst", sagte sie und fügte hinzu: "Ich fühle, dass ich so viel mehr in mich selbst investiere, um die beste Mama für ihn zu sein."

Die letzten Wochen waren für Keke nicht nur privat, sondern auch beruflich voller Erfolge. Bei den diesjährigen NAACP Image Awards wurde sie als "Entertainerin des Jahres" ausgezeichnet und erhielt zusätzlich einen Preis als Gastgeberin für ihre NBC-Show "Password". Auf den SAG Awards glänzte die 31-Jährige in einem Chanel-Kleid, das einst von Jamie Lee Curtis (66) getragen wurde, einer Kollegin, mit der Keke ein enges Verhältnis verbindet. Im Interview nannte sie Jamie sowie Queen Latifah (54) als Beispiele für Stars, die sie während ihrer Karriere immer unterstützt hätten: "Sie haben mir immer wieder die Hand gereicht und mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine bin."

Abseits vom Blitzlichtgewitter widmet Keke sich mit voller Hingabe ihrem Sohn, der kürzlich zwei Jahre alt geworden ist. Der Geburtstag des Kleinen wurde mit einer Party gefeiert, bei der sogar seine Lieblingsfigur Blippi anwesend war. Die Party-Highlights wurden auf einem separaten Instagram-Profil für Leodis geteilt, das Keke für ihren Sohn führt. Darin schrieb sie humorvoll aus der Sicht ihres Sohnes, wie sehr er den Tag genossen habe – inklusive Haareflechten mit Keke und der Freude über den Familienbesuch. "Meine Freunde und Familie – ich bin ein sehr, sehr dankbares Kind", hieß es.

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leodis

