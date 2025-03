Schauspielerin Keke Palmer hat keine Lust auf Nacktszenen

Keke Palmer (31) will vor der Kamera nicht die Hüllen fallen lassen. In einem Interview mit The Independent erklärt die Schauspielerin, warum sie keine Nacktszenen drehen möchte. "Ich bin dafür einfach zu schüchtern und, na ja – unsicher", erklärte sie. Der Gedanke, dass solche Szenen "für immer existieren" würden, bereite ihr Unbehagen. "Ich könnte niemals das Selbstbewusstsein dafür aufbringen! Ich bin nicht so mutig", fügte sie hinzu.

Bereits in der Vergangenheit hatte die 31-Jährige ähnliche Gedanken geäußert. Im Podcast "Club Shay Shay" erklärte sie, dass sie zwar für Sexszenen offen sei, jedoch mit klarer Abgrenzung zur Nacktheit. Mittlerweile spielt aber auch ihre Rolle als Mutter eine entscheidende Rolle in ihren Entscheidungen. Seit der Geburt ihres Sohnes Leodis im Jahr 2023 achtet die Schauspielerin noch stärker darauf, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. "Bevor ich Mutter wurde, ging es um meine Eltern, meine Familie, meine Gemeinschaft und darum, was ich repräsentieren möchte", erklärte sie und führte aus: "Jetzt geht es mehr um meinen Sohn und darum, was er sehen und wissen soll. [...] Ich frage mich, wie ich später mit meinem Sohn darüber sprechen würde und ob ich es vertreten kann."

Seit ihren Anfängen als Kinderdarstellerin hat die vielseitige Entertainerin eine beeindruckende Karriere hingelegt, bleibt dabei aber bodenständig. In Interviews hebt sie oft die Menschen hervor, die sie geprägt haben, wie Schauspielkollege William H. Macy (74), der ihr früh den Rat gab, sich immer nur auf die nächste Szene zu konzentrieren, statt den gesamten Film zu überdenken. Diese Einstellung scheint Keke auch im Privatleben zu helfen: Sie lebt nach dem Prinzip, sich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, und gibt zu, dass ihr Sohn sie inspiriere, mehr Selbstfürsorge zu betreiben.

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Söhnchen Leo im Oktober 2024

Getty Images Keke Palmer bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

