Nach Baby-Outing: Keke Palmer kann Geburt kaum noch erwarten

Keke Palmer (29) kann die Geburt ihres ersten Kindes kaum erwarten! Im Dezember vergangenen Jahres verkündete die Schauspielerin überraschend im TV, dass sie und ihr Partner Darius Jackson zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem setzt die Beauty ihren Babybauch hin und wieder im Netz gekonnt in Szene und präsentiert die wachsende Kugel auf dem Red Carpet. Jetzt plauderte Keke sogar offen über ihre Gefühle als werdende Mutter!

In einem Interview mit Page Six sprach der "True Jackson"-Star über seine aktuelle Schwangerschaft: "Ich kann es kaum erwarten, mein Baby in den Armen zu halten", verriet Keke voller Vorfreude. Dennoch sei sie "sehr aufgeregt, nervös und vor allem neugierig, weil es eines dieser Dinge ist, auf die dich niemand wirklich vorbereiten kann".

Auch verriet sie in dem Gespräch, dass sie seit ihrer Schwangerschaft "etwas langsam machen muss". "Ich bin von Natur aus ein schnelllebiger Mensch", erklärte die 29-Jährige und fügte außerdem hinzu: "Also ja, ich denke im Allgemeinen, ob es nun die Feiertage sind oder dieser Übergang, den ich in meinem Leben habe, ist Entschleunigung definitiv nicht etwas, das für mich natürlich ist."

Instagram / keke Darius Daulton und Keke Palmer

Getty Images Keke Palmer im November 2022

Instagram / keke Keke Palmer, Schauspielerin

