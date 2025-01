Ist Drake ein schlechter Küsser? Ex SZA umgeht einer Antwort

Bei einem kürzlichen Auftritt in der Show "Hot Ones Versus" sorgte SZA (35) für Lacher, als ihre Schauspielkollegin Keke Palmer (31) ihr eine besonders pikante Frage stellte. Keke, SZA und Issa Rae waren dort, um für ihren gemeinsamen Film "One of Them Days" zu werben, als das Spiel "Truth or Death Wing" zur Herausforderung wurde. Keke nahm den Mut zusammen und fragte SZA offen, ob ihr berühmter Ex Drake (38) ein guter Küsser sei. SZAs Reaktion? Sie wich der Frage geschickt aus und rief: "Das ist der Grund, warum ich gesagt habe: F*** dich im Voraus!" Statt eine Antwort zu geben, entschied sich die Grammy-Gewinnerin dafür, in einen scharfen Chicken-Wing zu beißen.

Die Liebesgeschichte zwischen SZA und Drake reicht ins Jahr 2009 zurück, was auch die Sängerin später auf der Plattform X bestätigte. Drake hatte ihre Vergangenheit zuvor in seinem Song "Mr. Right Now" thematisiert, in dem er rappte: "Warte, denn ich war mal mit SZA im Jahr 2008 zusammen." SZA stellte jedoch klar, dass es tatsächlich 2009 war und erklärte, dass Drakes Angabe wohl aus künstlerischer Freiheit resultierte. Sie betonte außerdem, dass ihre Beziehung vollkommen unschuldig gewesen sei. Auch bei "Hot Ones Versus" lenkte SZA von der Frage ab, indem sie scherzhaft sagte: "Wir waren Kinder!"

Heute scheint zwischen den beiden Stars kein böses Blut zu fließen. In einem Interview mit People Magazine im Jahr 2022 beschrieb SZA ihre Beziehung zu Drake als positiv: "Er hat nie etwas Negatives über mich gesagt. Dafür bin ich dankbar," sagte sie über ihren Kollegen. Auf beruflicher Ebene könnten SZA und Drake unterschiedlicher kaum sein, aber beide genießen den Status von Superstars in der Musikbranche. Privat zeigt sich jedoch, dass auch vergangene Beziehungen manchmal als Anekdote für Gesprächsstoff sorgen können – zumindest, wenn jemand wie Keke die richtigen Fragen stellt.

Collage: Dimitrios Kambouris/Getty Images for NARAS, Getty Images Collage: SZA und Keke Palmer, Schauspielkolleginnen

Getty Images Drake, Rapper

