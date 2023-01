Kurz nach Geburt: Laura Maria Rypa zurück bei altem Gewicht!

Laura Maria Rypa (27) ist schon wieder rank und schlank! Dabei wurden die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) gerade erst Eltern und hießen ihren Sohn Leano Romeo willkommen. Vor zwei Wochen zeigte sich die einstige Steuerfachangestellte noch hochschwanger im Netz. Dann herrschte Funkstille auf ihrem Social-Media-Kanal – bis gestern, als das Paar endlich die Geburt bestätigte. Jetzt zeigte sich Laura sogar schon wieder gewohnt schlank und freute sich über ihren Gewichtsverlust!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die 27-Jährige in hautengen schwarzen Klamotten. Dabei kamen ihre Follower wohl nicht umhin, über ihre schlanke Figur so kurz nach der Geburt zu staunen. "Ich habe jetzt so viele Nachrichten bekommen, wo denn mein Bauch ist. Ich muss echt von Glück sprechen. Ich habe mein altes Gewicht schon wieder– ohne Diät", ließ Laura ihre Community daraufhin wissen.

Doch wie viel hat Laura im Laufe der Schwangerschaft überhaupt zugenommen? "Knapp 15 Kilo", hatte sie Anfang des Jahres noch via Instagram mitgeteilt. Vor allem das letzte Trimester habe noch einmal Spuren hinterlassen: "Ich habe einen richtigen Schub bekommen, aber es kam auch viel Wasser dazu."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

