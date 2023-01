"Lebenswille genommen": Djamila Rowe geriet an Narzissten

Djamila Rowe (55) ist in ihrem Leben an die falschen Männer geraten. Die Reality-TV-Darstellerin wurde im Jahr 2002 bekannt, als es hieß, dass sie eine Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer habe. Die Liaison war jedoch frei erfunden. Im Dschungelcamp sprach das ehemalige Nackttänzerin bereits über ihr Single-Dasein und ihr schwieriges Verhältnis zu Männern. Jetzt packte Djamila aus: Sie ist einst an einen Narzissten geraten.

Im Dschungelcamp sprach Djamila mit ihrer Mitcamperin Tessa Bergmeier (33) über narzisstische Partner. "Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, einem Narzissten zum Opfer zu fallen, der dich aussaugt, der dir deinen Lebenswillen nimmt, der dich seelisch misshandelt. Ich kenne das alles", gab Djamila zu. Die 55-Jährige habe gar nicht gewusst, was narzisstischer Missbrauch sei – bis sie darüber aufgeklärt wurde. "Dann wusste ich, ich bin ein totales Opfer von dem Ganzen", meinte die Dschungelcamp-Kandidatin.

Tessa Bergmeier versuchte ihrer TV-Kollegin bei dem schwierigen Thema gut zuzureden. "Das ist schon krass, dass man den Männern fast immer recht gibt bei solchen Sachen, dass Männer mehr Glaubwürdigkeit haben", ärgerte sich das Model.

