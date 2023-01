Lucas Cordalis ist sich sicher: Es spukt im Dschungelcamp!

Gibt es etwa tatsächlich Geister im Dschungelcamp? Schon zum 16. Mal stellen sich zahlreiche Prominente im australischen Dschungel ekelerregenden und abenteuerlichen Herausforderungen, um am Ende die Dschungelkrone mit nach Hause zu nehmen. Sind die Kandidaten aber etwa nicht alleine im Camp? Lucas Cordalis (55) warf nun eine wilde Theorie in den Raum: Im Camp soll es Geister geben – und das nicht nur in dieser Staffel.

Lucas erzählte vor versammelter Mannschaft eine heftige Geschichte: "In der ersten Staffel, als mein Vater drin war, hat tatsächlich jemand einen Geist gesehen." Cecilia Asoro war sich sofort sicher, dass auch sie ein übernatürliches Wesen im Camp gesehen hat – es habe einen Hut getragen. Daraufhin wurde die Situation jedoch aufgeklärt, indem die Situation gezeigt wurde: Cecilia hatte im Halbschlaf Markus Mörl (63) gesehen, der im Camp herumgegeistert war. Lucas war trotzdem überzeugt: "Das war zu 100 Prozent ein Geist!"

Die Zuschauer amüsierten sich köstlich über die Szenen. "Da läuft nachts der Ranger durch das Camp, um zu kontrollieren, und am nächsten Tag werden damit Lucas' Geistergeschichten unterstützt", scherzte beispielsweise ein Twitter-Nutzer.

