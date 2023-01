Mit A-Promis: Sarah Harrison und Co. machen Party in Dubai!

Die deutschen Influencer-Girls lassen es in Dubai ordentlich krachen! Eine Vielzahl von Social-Media-Bekanntheiten lebt inzwischen in dem Emirat. Sarah Harrison (31) und Fiona Erdmann (34) gehören auch dazu. Beide teilen regelmäßig Einblicke in ihren Alltag dort. Nun posteten die zwei Content von einer exklusiven Veranstaltung, auf der auch hochkarätige Stars geladen waren: Sarah und Fiona feierten unter anderem mit Jay-Z (53) und Kendall Jenner (27).

Die beiden Frauen teilten auf Instagram diverse Fotos und Videos von der Eröffnung des Hotels Atlantis The Royal am Freitag. Auch A-Promis wie Kendall, Bar Refaeli (37), Rebel Wilson (42) und Liam Payne (29) waren anwesend. "Es war so cool", schwärmte Sarah über das Mega-Event. Das war aber noch nicht alles: Auch am Samstag fand eine Veranstaltung der Extraklasse statt: Keine Geringere als Beyoncé (41) trat auf.

Der Auftritt der Sängerin war eine absolute Besonderheit: Es war Beyoncés erste Performance seit sage und schreibe vier Jahren. Erst mal werden wohl aber keine Aufnahmen des Konzerts an die Öffentlichkeit gelangen: Für die Besucher herrschte absolutes Handyverbot, wie Sarah und Fiona berichteten.

