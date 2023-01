Nach Fremdgeh-Gerüchten: Peter Klein gibt ein Statement ab

Peter Klein bricht sein Schweigen! Aktuell befindet sich der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) in Australien, um seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel zu unterstützen. Doch nun wurden schwerer Vorwürfe gegen ihn erhoben: Seine Frau Iris Klein (55) unterstellt ihm eine Affäre – und zwar mit Djamila Rowes (55) Dschungel-Begleitung Yvonne Woelke (41). Diese dementierte bereits die Gerüchte. Jetzt meldete sich auch Peter zu Wort!

Im RTL-Interview macht der Realitystar klar: Er hat keine Affäre! "Ich habe niemanden betrogen. Ich habe meine Frau nie betrogen und ich habe auch nicht vor, das zu tun", beteuert Peter. Seiner Meinung nach wurden Gerüchte in die Welt gesetzt: "Irgendjemand meint, meiner Frau Informationen zuzuspielen, die einfach falsch sind. [...] Bewusst eine Ehe zu zerstören, ist nicht schön." Iris scheint an Peters Worten kein Interesse zu haben: "Ich komme nicht an sie heran, sie macht ein bisschen zu."

"Ich liebe dich", richtet sich Peter unter Tränen an seine Frau und betont: "Es gibt niemand anderes!" Dennoch räumt er ein: Peter hat in der Vergangenheit Fehler gemacht. "Mit Sicherheit hab auch ich Fehler gemacht. Es gibt auch Situationen, in denen ich nicht ehrlich zu ihr war – aber aus einem bestimmten Grund!" Was genau vorgefallen ist, möchte Peter aber nicht weiter erläutern – er will nur seine Ehe retten: "Ich lebe 20 Jahre mit meiner Frau zusammen. Meinst du, ich werfe die jetzt einfach so weg?"

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018

Instagram / Peter Klein Peter Klein im Versace-Hotel im Januar 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

