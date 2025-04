Krise? Yvonne Woelke und Peter ziehen doch nicht zusammen

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) haben sich dazu entschlossen, vorerst keine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Das Reality-TV-Paar führt stattdessen eine Fernbeziehung, wie Yvonne gegenüber Bild bekannt gibt: "Wir haben uns erst mal auf eine Art Fernbeziehung geeinigt. Wir leben zwar in getrennten Wohnungen, aber sind trotzdem zusammen, so oft es geht." Während die Schauspielerin weiterhin in Berlin wohnt, lebt der Ex von Iris Klein (57) in seiner Finca auf Mallorca. Im Mai des vergangenen Jahres erzählte die Blondine noch ganz stolz, dass sie für sich und ihren Partner eine 65 Quadratmeter große Wohnung am Berliner Ku'damm gekauft habe.

Einen Grund für die getrennten Wohnorte benennt Yvonne ebenfalls: In der Finca auf Mallorca, die zuvor von Peter und Iris bewohnt wurde, fühlt sich die Promis unter Palmen-Teilnehmerin nicht wohl. "Ich muss die Finca ordentlich umräumen und viel verändern, bevor ich mich da wohlfühle", erklärt sie. Noch ist es aber Peter, der häufiger nach Berlin reist, als dass Yvonne auf die Insel fliegt. Außerdem gab die 45-Jährige einen weiteren Einblick in ihr Liebesleben: Obwohl ihr Partner längst geschieden ist, scheint es bei ihrer Scheidung mit ihrem Noch-Ehemann keine Eile zu geben. "Die Scheidung mit meinem Mann ist bisher nicht durch, wir haben es da auch nicht eilig. Ich möchte so schnell nicht noch mal heiraten, also eilt das nicht", stellt sie klar.

Peter und Yvonnes Beziehung steht seit Anbeginn im Fokus der Öffentlichkeit. Die beiden lernten sich während des Dschungelcamps vor rund zwei Jahren kennen. Sowohl der Mallorca-Auswanderer als auch seine heutige Partnerin waren damals als Begleitpersonen in Australien. Viele Monate stritten sie vehement ab, dass zwischen ihnen mehr als nur eine Freundschaft existiere. Erst im November 2024 machten sie ihre Beziehung offiziell – und zwar in einem Reality-TV-Format. In der zweiten Staffel von Forsthaus Rampensau präsentierten sich Yvonne und Peter als Paar.

Instagram / peterklein_official Peter Klein, November 2024

Joyn / Tan Nian Xing Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen"

