Iris verrät: Ziehen Peter Klein und Yvonne ins Sommerhaus?

Ziehen Peter Klein (57) und seine Freundin Yvonne Woelke (45) etwa ins Sommerhaus der Stars? Das deutet zumindest Peters Ex-Frau Iris Klein (57) auf Instagram an. Ein Follower möchte im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, ob sie sich gemeinsam mit ihrem neuen Freund Stefan Braun eine Teilnahme an der Show vorstellen könne. "Da geht doch das andere Paar rein. Also machen wir das nicht", lautet Iris' Antwort. Ob sie damit ihren Ex und die Blondine meint?

Iris und Yvonne waren erst gemeinsam bei dem Format Promis unter Palmen zu sehen. Bei dem Einzug der 45-Jährigen machte die Mama von Daniela Katzenberger (38) klar, was sie von der neuen Flamme ihres Ex-Mannes hält: "Schlampen gebe ich nicht die Hand." Yvonne giftete daraufhin zurück: "Iris, die Rolle als betrogene Ehefrau steht dir richtig gut."

Seit der angeblichen Affäre von Peter und Yvonne abseits des Dschungelcamps Anfang 2023 tobt eine öffentliche Schlammschlacht zwischen dem Paar und Iris. Wie sehr sie das belastet, machte Yvonne in den vergangenen Monaten immer wieder klar. Auch das Aufeinandertreffen mit Iris bei "Promis unter Palmen" setzte Yvonne sehr zu. "Ich habe schon kurz nach meinem Auszug Hilfe von dem Psychologen der Produktion gebraucht – und überlege jetzt, eine Therapie zu machen", gab sie vor wenigen Wochen im Gespräch mit Bild preis.

Joyn Yvonne Woelke, Melody Haase, Menowin Fröhlich und Iris Klein bei "Promis unter Palmen"

Sat.1 / Joyn Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen", 2025

