Mit Peter Klein fremgegangen? Das sagt Yvonne Woelke dazu

Jetzt meldet sich Yvonne Woelke (41) zu Wort! Aktuell unterstützt Peter Klein seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) im australischen Busch. Gemeinsam mit den anderen Dschungelcamp-Begleitern wohnt der Realitystar derzeit im Versace-Hotel. Seine Frau Iris Klein (55) erhob im Netz jetzt schwere Vorwürfe gegen ihren Partner: Er soll eine Affäre mit Djamila Rowes (55) Begleitung haben. Laut Yvonne ist an den Fremdgehgerüchten aber gar nichts dran!

In einem Interview mit VIP.de dementiert die Blondine jetzt die Vorwürfe. Auf die Frage, ob Yvonne etwas mit der TV-Bekanntheit hat, antwortet sie: "Definitiv nein! Ich habe nichts mit ihm und ich will auch nichts mit ihm haben!" Yvonne sieht die Schuld bei Iris: "Ich finde das immer schade, wenn Leute so eifersüchtig sind. Die machen vieles kaputt mit der Eifersucht. Und wenn sie wüsste, wie er über sie redet, sie würde alles zurücknehmen." Für sie sei Peter ein "ganz toller Mann". Er selbst äußerte sich bis dato nicht zu den Vorwürfen seiner Frau.

"Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre! Viel Spaß mit deiner Yvonne!", wetterte Iris in ihrer Instagram-Story gegen ihren Mann. "Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist", schimpfte die 55-Jährige weiter und betonte: "Ich hatte dich so sehr geliebt und du gehst fremd im Versace-Hotel!"

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Anzeige

Getty Images Yvonne Woelke, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de