Total süß! Liam Payne und Freundin Kate turteln auf Event

Liam Payne (29) schwebt wieder auf Wolke sieben! Der One Direction-Star und seine Verlobte Maya Henry (23) hatten sich im vergangenen Mai endgültig voneinander getrennt. Allzu lange hat der Sänger allerdings nicht gebraucht, um sich von dem Liebes-Aus zu erholen: Bereits im Herbst wurde er mit Kate Cassidy während eines Dates gesichtet – vor wenigen Wochen machten sie ihre Beziehung auf dem roten Teppich dann öffentlich. Nun zeigten sich Liam und Kate erneut auf einem Event und wirkten dabei total verliebt ineinander!

Die Eröffnung des Hotels Atlantis The Royal in Dubai ließen sich die Turteltauben nicht entgehen: Sie rockten dort gemeinsam den roten Teppich! Liam entschied sich für einen komplett schwarzen Look, der aus einem Satin-Hemd, einer eleganten Anzughose sowie Lackschuhen bestand. An seiner Seite gab die Blondine in einem trägerlosen, grünen Minikleid mit Schleppe und offenen High Heels eine gute Figur ab. So posierten die beiden für die Kamera und machen dabei einen verliebten Eindruck.

Nicht nur Liam und Kate turtelten auf dieser Veranstaltung – auch Rebel Wilson (42) und Ramona Agruma erschienen dort gemeinsam. Während sich die Schauspielerin in einem schlichten, grünen Kleid zeigte, erschien ihre Partnerin in einem goldenen Hosenanzug. In diesen stilvollen Outfits ließen sich die beiden Arm in Arm ablichten.

Getty Images Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne im Januar 2023

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson bei der Eröffnung des Atlantis The Royal Hotels 2023

