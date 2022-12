Liam Payne erstmals mit seiner Neuen Kate Cassidy auf Event

Liam Payne (29) und seine neue Flamme Kate Cassidy feiern ihr Red-Carpet-Debüt! Nach der endgültigen Trennung von seiner Verlobten Maya Henry (22) im Mai ließ der One Direction-Star nichts anbrennen. Nach einigen Flirts wurde er Ende Oktober dann mit Kate Cassidy bei einem Date gesichtet. Zwischen dem Sänger und der Influencerin scheint es nun sogar etwas ernster zu werden: Liam und Kate turtelten jetzt erstmals auf dem roten Teppich!

Am 5. Dezember fanden in London die Fashion Awards statt. Dazu erschien der 29-Jährige mit seiner Neuen an der Seite. Liam und Kate gaben dabei ein stylishes Paar ab. Der Musiker posierte in einem schicken schwarzen Anzug für die Fotografen. Seine Begleitung war ebenfalls in Schwarz gekleidet und trug eine eng anliegende Robe mit hohem Beinschlitz und Cut-outs, die ihr Dekolleté in Szene setzten. Danach schlenderten die beiden Hand in Hand zur Afterparty.

Zwischen Liam und Kate soll es bestens laufen. Ein Insider erzählte gegenüber The Sun: "Sie sind verrückt nacheinander. Kate ist ein wildes Mädchen, also wird Liam auf jeden Fall eine Menge Spaß haben." Die Blondine lebt in New Jersey, liebt laut der Quelle jedoch London und das Nachtleben.

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im November 2022 in Rom

Action Press / justinpalmer_ldn / BACKGRID Liam Payne und Kate Cassidy im Dezember 2022 in London

Action Press / Steve Vas / Future Image Liam Payne und Kate Cassidy bei den Fashion Awards in London im Dezember 2022

