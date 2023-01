Gigi Birofio stellt klar: Er ist nicht mit Dana zusammen!

Gigi Birofio ist offenbar noch nicht offiziell mit Dana Feist zusammen! Der Realitystar hatte in der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. seine Beziehung zu Michelle Daniaux auf die Probe gestellt – und war gescheitert. Doch der Italiener plauderte kürzlich aus, dass er bereits wieder vergeben ist. Hinweise deuteten darauf hin, dass es sich bei seiner neuen Flamme um die ehemalige Love Island-Teilnehmerin Dana handeln könnte. Nun spricht Gigi Klartext über seinen Beziehungsstatus.

In seiner Instagram-Story beantwortet der 23-Jährige seinen Fans einige Fragen. Viele Follower interessiert Gigis Beziehungsstatus. Die Frage, ob er vergeben sei, verneint er. Er teilt aber zwei gemeinsame Fotos mit Dana und schreibt dazu: "Ich verbringe sehr viel Zeit mit einem Menschen und sie macht mich auch glücklich, aber alles entspannt." Offenbar lernen sich die beiden Realitystars zwar kennen, ein Paar sind sie aber noch nicht. "Wenn der Zeitpunkt da ist, werdet ihr es schon erfahren", fügt der Ex on the Beach-Teilnehmer hinzu.

Ein Foto in Danas Story vor einigen Tagen verriet allerdings, dass die beiden zumindest gerne miteinander kuscheln. Die Influencerin teilte ein Bild, das zeigt, wie sie sich an einen Männerarm schmiegt. Die Tattoos verraten eindeutig, dass es sich dabei um Gigi handeln muss.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV EMAs 2022

Instagram / missfeist Dana Feist im Dezember 2022

