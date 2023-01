Wow! Shia LaBeouf verwandelt sich in eine griechische Göttin

Der Hollywoodstar ist kaum wiederzuerkennen! Shia LaBeouf (36) wurde in den frühen 2000er-Jahren vor allem einem jungen Publikum durch die Disney-Channel-Sendung "Even Stevens" bekannt. Seine Rolle darin brachte ihm sogar einen Daytime Emmy Award ein. Die Karriere des Performance-Künstlers nahm von da an ihren Lauf und auch heute glänzt der Schauspieler in den unterschiedlichsten Rollen. Am Set seines neuen Films beweist er wieder einmal, wie wandelbar er ist, denn manch ein Fan dürfte sich bei diesen Bildern fragen: Ist das wirklich Shia?

Bei den Dreharbeiten zum 100-Millionen-Dollar-Epos "Megalopolis" in Atlanta ist Shia als Frau verkleidet. In einem antiken weißen Kleid mit goldenem Korsett und Kopfschmuck hat sich der Amerikaner komplett verwandelt. Dazu trägt er Gladiatoren-High-Heels, eine Handtasche und Schmuck – ebenfalls in Gold. Aber nicht nur die Kostümbildnerin, auch die Maskenbildnerin hat hier außergewöhnliche Arbeit geleistet. Der 36-Jährige sieht durch seinen Lippenstift und seine überschminkten Augenbrauen ganz anders aus.

Sein beruflicher Erfolgskurs könnte allerdings durch persönliche Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden, noch dieses Jahr gebremst werden. Shia wird bald seiner Ex-Freundin, der Grammy-Nominierten FKA Twigs (35), in einem Zivilprozess wegen sexueller Übergriffe gegenüberstehen.

MEGA Shia LaBeouf als Frau am Set von Megalopolis

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019 in Hollywood

Getty Images, Getty Images / Jon Kopaloff FKA Twigs und Shia LaBeouf Collage

