Vorwürfe von FKA Twigs: Shia LaBeouf gesteht Fehler ein!

Shia LaBeouf (36) äußerte sich jetzt zu den Vorwürfen von seiner Ex-Freundin FKA Twigs (34). Die Sängerin hatte Klage wegen häuslicher Gewalt gegen den Schauspieler eingereicht. Er habe sie außerdem wissentlich mit Geschlechtskrankheiten angesteckt und gedroht, sie umzubringen. Der Streit konnte jedoch außergerichtlich geklärt werden. Jetzt äußerte sich Shia erstmals wirklich öffentlich zu den Anschuldigungen – und räumte ein Fehlverhalten seinerseits ein...

In einer E-Mail, die der Transformers-Star an Olivia Wilde (38) schrieb und die von Variety publiziert wurde, sprach er seine Fehler gegenüber seiner Ex-Freundin an."Mein Fehlverhalten gegenüber Twigs ist fundamental und real, aber sie entsprechen nicht den Geschichten, die verbreitet wurden", erklärte Shia. Er habe dazu bislang geschwiegen, da es eine Zeit und einen Ort gebe, um solche Dinge zu regeln.

Die Nachricht schickte Shia Olivia, nachdem diese ihn vom Set ihres Filmes "Don't Worry Darling" verbannt hatte. Eigentlich sollte er in diesem die Hauptrolle übernehmen, wurde jedoch nach einem Disput mit der Regisseurin durch Harry Styles (28) ersetzt. Olivia begründete ihre Entscheidung mit Shias Arbeitsweise, die eine "fast schon kampfeslustige Energie" benötige.

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Getty Images FKA Twigs bei den Brit Awards 2020

Getty Images Shia LaBeouf, 2019

