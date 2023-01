Sonja Zietlow: So litt Hygiene bei einigen Dschungelstars

Sonja Zietlow (54) plaudert aus dem Nähkästchen! Seit 2004 flimmert das Dschungelcamp über die Bildschirme – auch nach mittlerweile 16. Staffeln sorgt die Sendung bei den Zuschauern immer wieder für eine Menge Begeisterung und Unterhaltung. Die Moderatorin führt seit Tag eins durch die Show und durfte schon 14 Prominenten die Dschungelkrone aufsetzen. Jetzt gab der TV-Star einen seltenen Blick hinter die Kulissen!

In der Show "Sonja Zietlow & die Faszination Dschungelcamp" erinnerte sich die 54-Jährige an die bisherigen Sendungen und kam auf das Thema Körperpflege zu sprechen. So zeigte sie sich empört: "Es gibt Menschen, die nicht hygienisch sind, deren Kleider man verbrennen musste." Welche Bewohner sie meint, wollte Sonja allerdings nicht preisgeben: "Ich werde aber keine Namen nennen."

Zu Beginn des Rückblicks gab die Blondine tatsächlich zu, sich in das australische Abenteuer trauen zu wollen und bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mitzumachen: "Da habe ich schon sehr häufig drüber nachgedacht. Ich bin so ein Spieler-Typ."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Dschungel-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige

Thomas Burg Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de