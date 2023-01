Ernsthaft? Harald Glööckler will Bundespräsident werden!

Harald Glööckler (57) hat ein neues Karriereziel. Der gebürtige Baden-Württemberger ist ein erfolgreicher Modedesigner. Fans in ganz Deutschland lieben seine strassbesetzten und glitzernden Kreationen. Eine sehr private Seite von Harald lernten Zuschauer beim Dschungelcamp kennen. Er nahm Anfang 2022 in der Show teil. Jetzt plauderte Harald aus, was er in seinem Leben sonst noch erreichen möchte. Er wäre gerne Bundespräsident!

"Ich wäre ein guter Repräsentant. Das würde mir gut stehen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht wird es noch", erzählte Harald im Interview mit Hauptbruch. Aktuell bekleidet Frank-Walter Steinmeier (67) in Deutschland das Amt. Seinen Amtssitz hat er am Schloss Bellevue in Berlin. Damit hat Harald jedoch ein Problem. "Ich finde das Schloss Bellevue sehr karg, einfach und spartanisch. Ein Buckingham Palace ist es nicht", beklagte sich der 57-Jährige.

Marc-Eric Lehmann, Ortsvorsitzender der CDU in Berlin-Frohnau, findet es gar nicht so abwegig, dass Harald die Rolle des Bundespräsidenten übernehmen könnte. "Ich halte da sehr, sehr viel davon, weil, wenn es um das Repräsentative geht, ist er die Nummer eins in meinen Augen", erklärte der Politiker gegenüber Hauptbruch. Der Modeschöpfer sei sehr gut darin, Menschen zusammenzuführen.

Getty Images Frank-Walter Steinmeier, Berlin 2014

Schroeder/face to face Harald Glööckler in Stuttgart, 1994

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp

