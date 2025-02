Harald Glööckler hat die Urne seines Hundes im Schlafzimmer

Harald Glööckler (59) trauert um seinen geliebten Papillon-Rüden Billy King, der vor drei Wochen im Alter von fast 15 Jahren verstorben ist. Der Designer ließ seinen langjährigen Begleiter einäschern, und die Urne des Hundes hat jetzt einen besonderen Platz: direkt an Haralds Bett. "Ich kann mit Friedhöfen nichts anfangen – weder bei Menschen noch bei Tieren", verriet er gegenüber der Bild. Seit dem Verlust sei der Schmerz groß, denn Billy war für ihn mehr als nur ein Haustier. "Es ist sehr schwer für mich. Natürlich fehlt er hinten und vorne. Er war wie ein Kleinkind, nicht wie ein Hund. Er war sehr sensibel. Ich musste immer auf ihn aufpassen", gab der TV-Star zu und betonte, dass sein tierischer Freund immer seine volle Aufmerksamkeit verlangte.

Billy King litt in den letzten Jahren an mehreren gesundheitlichen Problemen, darunter Lungen- und Herzleiden. Harald glaubt, dass sein treuer Begleiter "bereit war zu gehen" und sich bewusst dazu entschieden hat, ihn nicht dabei zu haben. Zum Zeitpunkt seines Todes war Billy bei seinem Züchter, wo er am Vormittag noch gefressen habe, bevor er Stunden später gestorben sei. Harald war es in der kurzen Zeit nicht möglich, rechtzeitig zu ihm zu fliegen. "Wenn ich bei ihm gewesen wäre, hätte er es vielleicht noch einmal versucht. Er hatte viele Leiden. Es wurde nicht mehr besser. Irgendwann ist die Zeit reif, und dann muss man Tiere auch gehen lassen", äußerte er gegenüber dem Blatt.

Schon früher zeigte sich Harald bei seinen öffentlichen Auftritten oft mit Billy an seiner Seite, sodass der Hund fast zu seinem Markenzeichen wurde. Der Designer, der für seinen extravaganten Stil und seine Liebe zu Glamour bekannt ist, offenbarte in Interviews immer wieder die emotionale Verbindung zu seinem tierischen Begleiter, den er als seinen "besten Freund" bezeichnete. Nach seinem Tod versucht er nun, Dinge zu tun, die er sonst gemeinsam mit Billy unternommen hat. Doch ganz so gut klappt das noch nicht, wie er der Bild verrät: "Heute Morgen wollte ich mal ohne Billy laufen gehen. Das war keine gute Idee. Da hätte ich fast angefangen zu weinen. Also habe ich das Laufen wieder abgebrochen."

Anzeige Anzeige

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler posiert

Anzeige Anzeige

Getty Images Harald Glööckler, TV-Star

Anzeige Anzeige