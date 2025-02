So sah Harald Glööckler noch vor seinen Beauty-OPs aus

Dass Harald Glööckler (59), auch bekannt als "Prince of Pompöös", ein großer Freund von Schönheitsoperationen sowie Glanz und Glamour ist, ist längst kein Geheimnis mehr. So hat er über die Jahre eine bemerkenswerte optische Verwandlung durchlebt. Doch schon lange bevor er seine Leidenschaft für Beauty-Eingriffe entdeckte, zeichnete sich der unverwechselbare Look des Designers ab: Schon damals zeigte sich Harald schrill, bunt und auffällig. Mit seiner extravaganten Mode, seinem auffälligen Make-up und seinem markanten Bart wurde er zu einer Ikone der deutschen Promi-Welt.

Über die Jahre hinweg hat sich der Modemacher dann nicht nur modisch, sondern auch äußerlich stark verändert – und das mithilfe von etlichen Beauty-OPs. Der Designer unterzieht sich regelmäßig Botox-Behandlungen und hat sich sein Gesicht mehrfach straffen und mit Hyaluron-Fillern modellieren lassen. Auch seine Lippen wurden mehrfach korrigiert, um ein voluminöseres Erscheinungsbild zu erzielen. Im vergangenen Jahr fügte er seinem Äußeren eine weitere Besonderheit hinzu: Er ließ eine Brust-Operation durchführen, da ihm diese nicht "männlich genug" war.

Für Harald ist Schönheit ein Ausdruck von Selbstliebe – das macht er in Interviews immer wieder deutlich. Er spricht offen über die Veränderungen an seinem Aussehen und betont, dass er den Alterungsprozess so weit wie möglich aufhalten möchte. "Ich hab diesen Verfall gesehen an meiner Mutter", erklärte er gegenüber RTL und verriet, dass diese Beobachtung ihn dazu motivierte, Eingriffe vornehmen zu lassen. Und wie viel hat der Modemacher bislang für seine eigene Version von Schönheit geblecht? Auch das hat er gegenüber dem Sender ausgeplaudert: Grob 600.000 Euro habe Harald bereits im Namen der Schönheit ausgegeben.

Getty Images Harald Glööckler im Jahr 2012

Getty Images Harald Glööckler im Jahr 2024

