Harald Glööcklers Ex Dieter Schroth wohnt im Seniorenheim

Die Ehe von Harald Glööckler (59) und seinem langjährigen Partner Dieter Schroth (76) gilt seit 2023 als beendet. Nach 35 gemeinsamen Jahren trennten sich der Star-Designer und der frühere Modeunternehmer. Für beide bedeutete diese Entscheidung einen enormen Lebenswandel. Während Harald nun in Berlin lebt, hat sich Dieter, der zuvor noch in der einstigen Luxusvilla "Château Pompöös" in Kirchheim verweilte, in ein Seniorenheim zurückgezogen. Dort lebt er angeblich unter einem Pseudonym, wie eine Nachbarin der Bild verriet. Nach der Trennung sei es mit ihm gesundheitlich "ziemlich bergab" gegangen und er sei kaum noch aus dem Haus gekommen. "Eine seiner Töchter aus seiner ersten Ehe hat ihn dann vor etwa 15 Monaten ins Seniorenheim gebracht. Seitdem war er nie mehr hier." Sein neues Zuhause abseits des Trubels umfasst weitaus weniger als die gewohnten 300 Quadratmeter Wohnfläche und liegt im Sonnenhof Atrium in Hettenleidelheim.

Dieter, der gegen das Ehe-Aus war, findet laut eigener Aussage in seinem neuen Umfeld Ruhe und Frieden. In seinem Zimmer hat er sich mit bequemer und nobler Ausstattung dennoch einen Hauch von Luxus bewahrt: Goldene Kommoden erinnern an sein früheres Leben im "Château Pompöös" – drei stille Zeugen vergangener Tage. Neben den angenehmen Freizeitaktivitäten im Heim, wie Bingo-Nachmittagen, Spaziergängen und frisch zubereiteten Speisen, erhält er regelmäßig Besuch. Besonders herzlich soll die Beziehung zu der eingangs erwähnten Tochter sein, die sich liebevoll um ihn kümmert. Auch das Heimpersonal lobt Dieter als freundlichen und geselligen Bewohner, der sein Leben gerne mit Fernsehen und Ruhe genießt.

Die Beziehung zwischen Harald und Dieter galt lange als äußerst stabil, wenn auch exzentrisch und turbulent. Der extravagante Modemogul, dessen Markenzeichen stets Glanz und Glamour waren, hielt in zahlreichen Interviews die Treue zu seinem Partner Dieter hoch. Doch nach 35 Jahren war das Kapitel ihrer Liebesbeziehung beendet. Dieter, der einst als Geschäftsmann tätig war und später im Hintergrund die Karriere des Designers unterstützte, zieht es heute vor, ein stilleres Leben zu führen. Der Bruch zwischen dem einstigen Paar markierte das Ende einer Ära des gemeinsamen Luxuslebens, das sie jahrzehntelang miteinander – und mit der Öffentlichkeit – geteilt hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Modedesigner Harald Glööckler, Juni 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Collage: Dieter Schroth und Harald Glööckler

Anzeige Anzeige

Anzeige