Konnte sich Harald Glööckler (56) von seinen Altlasten lösen? Im diesjährigen Dschungelcamp zeigte sich der Modedesigner von einer verwundbaren Seite und sprach offen über seine Beziehungsprobleme mit Ehemann Dieter Schroth (73). In einem emotionalen Gespräch am Lagerfeuer verriet der Modezar sogar, dass er seine Dschungelcamp-Teilnahme als eine Art Pause für sich selbst nutzen wolle. Promiflash hat bei Harald nachgefragt und wollte wissen, wie sich der Ex-Camper nach seiner Auszeit in Südafrika fühlt.

In einem Interview mit Promiflash verrät Harald nach seinem Dschungel-Aus, dass er den Einzug in den südafrikanischen Urwald nicht nur als Reset für seine Ehe nutzen wollte. "Ich habe nämlich einen ganzen Koffer voller Dämonen aus der Kindheit und dieser Koffer war so wunderschön unterm Teppich, aber irgendwann geht der Deckel hoch und dann stellt man fest, dass man sich dem stellen muss", erklärt der Modezar und stellt klar, dass sich die Auszeit von seinem Privatleben deshalb eher grundsätzlich gemeint gewesen sei. "Diese Kindheitsängste projizieren neue Ängste und mein Plan war, wenn ich ins Camp gehe und mich zum Beispiel der Höhenangst stelle, dann bekämpfe ich auch die anderen Dämonen", räumt Harald ein.

"Ob das wirklich funktioniert hat, werde ich jetzt im Nachhinein erst sehen", weiß der Dschungel-Halbfinalist. In Hinblick auf seine Eheprobleme gibt Harald jedoch Entwarnung und berichtet, dass er bereits mit seinem Mann Dieter telefoniert habe. "Es ist alles gut zu Hause, es geht ihm gut und da bin ich natürlich dann auch beruhigt", versichert der 56-Jährige.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

Anzeige

Getty Images Dieter Schroth und Harald Glööckler, 2015

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Star Harald Glööckler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de