Kein Dschungelcamp-Rauswurf an Tag elf: Das war der Grund!

An Tag elf musste niemand das Dschungelcamp verlassen! Eigentlich sollte es in der Reality-TV-Show jetzt Schlag auf Schlag gehen. Nachdem Verena Kerth (41), Markus Mörl (63) und Tessa Bergmeier (33) bereits rausgewählt wurden, gingen Zuschauer davon aus, dass an Tag elf ebenfalls ein Promi das Camp verlassen muss – doch dazu kam es nicht. Jetzt erklärte Simon Beeck (42), was es mit der Entscheidung auf sich hat.

"Dieses Jahr gibt es eine Folge mehr zu sehen. Daher durften wir die Bewohner vor einem Rauswurf verschonen", erklärte Moderator Simon Beeck in der RTL-Sendung "Punkt 6". An Tag zwölf sollen die Exits jedoch wie gewohnt weitergehen. Welchen Promi könnte es treffen? Offenbar büßen aktuell Jana Urkraft und Lucas Cordalis (55), was Beliebtheitspunkte angeht, mächtig ein.

In der Sendung erklärte Sonja bereits, dass die Zuschaueranrufe für Tag elf für Tag zwölf im Dschungel mit einberechnet werden. In einer Promiflash-Umfrage landeten Cecilia Asoro, Jana Urkraft (43) und Claudia Effenberg (57) auf den hinteren Plätzen. Ob es eine der drei treffen wird?

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / simonbeeck Simon Beeck im Februar 2022

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro beim Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL Lucas Cordalis und Claudia Effenberg bei der Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de