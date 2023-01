Riley teilt letztes Bild mit Mama Lisa Marie Presley (†54)

Sie teilt ein rührendes Posting! Lisa Marie Presley (✝54) war am 12. Januar verstorben. Die Tochter von Elvis Presley (✝42) hinterließ drei Kinder. Ihr Sohn Benjamin Keough starb 2020 im jungen Alter von 28 Jahren – laut Insidern habe sich die Sängerin nie von diesem Verlust erholt. Ihr anderer Nachwuchs soll ihr aber stets beigestanden haben und sie hatte eine enge Verbindung zu ihnen: Lisa Maries Tochter Riley Keough (33) erinnert sich nun mit einem besonderen Bild an ihre verstorbene Mutter.

Auf ihrem Instagram-Profil ist ein Schnappschuss von dem Mutter-Tochter-Duo bei einem gemeinsamen Dinner zu sehen. Lisa Marie und Riley wirken darauf sehr happy. Dazu schreibt die 33-Jährige: "Es ist so schön, ein Foto von dem letzten Mal, als ich meine schöne Mama sah, zu haben." Dies war also der letzte gemeinsame Abend für die zwei. Die Fans sind gerührt von dem Posting und zeigen dies in den Kommentaren.

"Es ist so ein schönes Bild. Mein Beileid, Riley" oder "Ich sende dir ganz viel Liebe und Kraft", lauten nur zwei der zahlreichen Fan-Kommentare unter dem Pic. Zuvor teilte Riley eine ältere Aufnahme von sich und Lisa Marie Presley, welches sie als Kleinkind zeigt. Liebevoll schauen sich die zwei darauf an.

