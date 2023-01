Schlagerstar Michelle wurde von Trickbetrügern ausgeraubt!

Michelle (50) hat unerfreulichen Nachrichten für ihre Fans. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die Schlagersängerin ihre rund 110.000 Follower immer wieder mit Einblicken in ihren Alltag. Aktuell macht die gebürtige Baden-Württembergerin mit ihrer Hündin Maggy im Wohnmobil Urlaub in Südspanien. Doch anstatt die Seele baumeln zu lassen, musste die Musikerin nun zur Polizei. Michelle verriet, dass sie im Urlaub ausgeraubt wurde.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 50-Jährige mit unerfreulichen Neuigkeiten an ihre Community. Sie begann zu erzählen, dass sie während eines Zwischenstopps mit ihrem Wohnmobil ausgeraubt worden sei. "Ich stand vor meinem Auto, habe die Schiebetür aufgehabt, weil mein Hund Maggy draußen an der Leine war. Ich stand an der Tür, da kam jemand und hat mich angesprochen, was das denn für ein schöner und süßer Hund sei", schilderte Michelle. Während sie sich dann mit dem Passanten unterhalten habe, habe ein Komplize ihre Handtasche vom Fahrersitz geklaut.

Im Interview mit Bild schilderte Michelle dann, dass sie sich noch gewundert habe, wieso der Mann so laut gesprochen habe. "Der Grund war einfach, weil er seinen Komplizen übertönen wollte, der auf er anderen Seite meine Tasche aus dem Auto klaute", erklärte sie. "Ich hoffe, dass ich mein Geld und meine Papiere wiedersehe. Aber wichtiger ist mir, dass mir nichts passiert ist", betonte sie abschließend.

Anzeige

Getty Images Michelle, Sängerin

Anzeige

Getty Images Michelle, Sängerin

Anzeige

Getty Images Michelle im Februar 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de