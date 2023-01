Deshalb hielt Greta Engelfried ihre Liebe so lange geheim

Endlich spricht Greta Engelfried Klartext! Am Dienstag gab die ehemalige Love Island-Teilnehmerin im Netz bekannt, dass sie nach der Trennung von Fynn Lukas Kunz wieder einen Partner an ihrer Seite hat. Tatsächlich gehen die Influencerin und ihr neuer Freund schon seit einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Doch warum erzählt Greta ihrer Community erst jetzt von ihrem Liebesglück? Darüber sprach sie jetzt.

"Ich war ja in einer öffentlichen Beziehung davor, das wisst ihr alle, denn dadurch bin ich bekannt geworden... Aber ich habe das Ganze als nicht fördernd für eine Beziehung empfunden", begann das Bottlegirl in seiner Instagram-Story zu erzählen. Greta wollte dem öffentlichen Druck nicht mehr ausgesetzt sein und habe sich deshalb vor einem Jahr dazu entschieden, ihre neue Liebe erst einmal privat zu halten.

Doch warum hat die Frankfurterin ihren Supportern nun doch von ihrem neuen Partner erzählt? "Ich habe einfach gemerkt, dass es mich in meiner Art hier auf Instagram einschränkt", gab sie ehrlich zu. Greta konnte ihren Fans nie sagen, mit wem sie so viel Zeit verbringe – und freue sich deshalb sehr, ihren Followern nun die Wahrheit sagen zu können. Ihren Herzbuben wolle sie aber trotzdem so gut es geht aus der Öffentlichkeit raushalten.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Greta, Couple bei "Love Island" 2021

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried und ein Unbekannter im Januar 2023

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Reality-TV-Star

