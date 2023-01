Nach Trennung von Fynn: Greta Engelfried ist wieder vergeben

Greta Engelfried ist wieder vom Markt! Das Bottlegirl nahm im Jahr 2021 an der Datingshow Love Island teil – und verliebte sich während der Dreharbeiten in Fynn Lukas Kunz. Danach waren die beiden rund vier Monate zusammen, bevor sie im September 2021 ihre Trennung bekannt gaben. Doch nach dem Liebes-Aus blieb Greta offenbar nicht lange alleine: Sie plauderte nun aus, dass sie schon seit einem Jahr wieder vergeben ist!

Nachdem die Influencerin vor wenigen Tagen ein Foto mit einem unbekannten Mann beim Skifahren gepostet hatte, gab sie nun in ihrer Instagram-Story preis, dass sie tatsächlich einen neuen Freund hat. Die beiden seien schon seit einem Jahr ein Paar. Die Fans scheinen Gretas neuen Partner bislang aber noch nicht zu kennen. "Er steht nicht in der Öffentlichkeit", stellte die Bad Homburgerin in dem Q&A klar.

Doch warum hat Greta ihr Liebesglück eigentlich über ein Jahr lang geheimgehalten? "Eigentlich wollte ich meine Beziehung auch weiterhin aus der Öffentlichkeit raushalten", gab sie ehrlich zu. Die Reality-TV-Bekanntheit möchte ihrer Community in einem Statement aber noch ausführlich erklären, warum sie sich jetzt doch dazu entschieden hat, ihre neue Liebe öffentlich zu machen.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Greta, "Love Island"-Finalisten 2021

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried und ein Unbekannter im Januar 2023

Instagram / greta_e_ Greta Engelfriend, Ex-"Love Island"-Kandidatin

