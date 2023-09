Greta Engelfried ist schon seit drei Monaten wieder Single!

Greta Engelfried ist wieder auf dem Markt – und das schon eine ganze Weile! Die Influencerin hatte 2021 an der Kuppelshow Love Island teilgenommen und dort Fynn Lukas Kunz (26) kennen und lieben gelernt. Doch die Beziehung der beiden hatte nur vier Monate gehalten. Anfang des Jahres gab die Beauty dann bekannt, dass sie schon seit längerem wieder vergeben ist. Doch nun verrät Greta: Sie hat sich von ihrem Partner getrennt!

"Ich bin seit ca. drei Monaten Single und mir geht es mittlerweile wieder gut", gibt die Reality-TV-Bekanntheit in einer Instagram-Fragerunde preis. Die Trennung scheint ihr nahegegangen zu sein. "Es ist immer schwer, einen Menschen, mit dem man super viel Positives erlebt hat und der einfach die engste Bezugsperson war, gehen zu lassen, aber manchmal geht es nicht anders", schildert Greta. Da sie die Beziehung generell eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten habe, wolle sie erstmal nichts weiter zu dem Liebes-Aus sagen.

Sie hatte sich bewusst dazu entschieden, ihre neue Liebe so privat wie möglich zu halten. "Ich war ja in einer öffentlichen Beziehung davor, das wisst ihr alle, denn dadurch bin ich bekannt geworden... Aber ich habe das Ganze als nicht fördernd für eine Beziehung empfunden", begründete sie diese Entscheidung im Januar in ihrer Instagram-Story.

Instagram / greta_e_ Greta Engelfriend, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Getty Images Greta Engelfried bei der Fashion Week in Frankfurt, Juni 2022

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried im Urlaub

