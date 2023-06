Haben Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz noch Kontakt?

Verstehen sie sich noch? Greta Engelfried war durch ihre Teilnahme an dem Kuppelformat Love Island im Sommer 2021 bekannt geworden. Dort lernte die einstige Industriekauffrau den Influencer Fynn Lukas Kunz kennen. Nach der Show wurden die beiden ein Paar, gingen aber bereits nach einigen Monaten wieder getrennte Wege. Im Interview mit Promiflash verrät Greta nun, wie das Verhältnis zu ihrem Ex Fynn heute ist!

Beim Raffaelo Summer Day in Berlin hakt Promiflash bei der Reality-TV-Bekanntheit nun nach: Steht sie rund zwei Jahre nach dem Liebes-Aus noch in Kontakt mit Fynn? "Wir haben gar keinen Kontakt", erklärt sie kurz und knapp. Wie Greta betont, wolle sie das auch nicht ändern: "Es besteht auch kein Interesse." Ihren Ex scheint sie mittlerweile also komplett hinter sich gelassen zu haben.

Mittlerweile ist die Beauty auch schon neu vergeben. Mit ihrem Liebsten ist Greta schon seit rund eineinhalb Jahren zusammen, hält ihn bisher aber aus der Öffentlichkeit raus. In ihrer Beziehung sei ihr dabei eine Sache besonders wichtig: "Ich glaube, jeder braucht seinen Freiraum und den sollte man sich auch gegenseitig geben."

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried und ein Unbekannter im Januar 2023

