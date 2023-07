Läuft da was zwischen Jannik Kontalis und Greta Engelfried?

Bandeln Greta Engelfried und Jannik Kontalis etwa miteinander an? Letzterer hatte die Show Make Love, Fake Love gewonnen und führte danach eine turbulente Beziehung mit Yeliz Koc (29), welche im Juni wohl endgültig scheiterte. Die Blondine hingegen war durch ihre Teilnahme an dem Kuppelformat Love Island im Sommer 2021 bekannt geworden. Nun feierten die zwei zusammen auf Mallorca und wirkten dabei sehr vertraut!

Die 24-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story einige Ausschnitte von einem wilden Partyabend auf der Balearen-Insel. Darauf ist die TV-Bekanntheit mit einigen Freunden zu sehen, wie sie singen und tanzen. Doch in einem der Clips schleicht sich ein bekanntes Gesicht rein: Jannik umarmt Greta auf der Tanzfläche offenbar liebevoll von hinten. Auch der Casanova selbst machte im Netz eine Andeutung. "Greta 1+ mit Sternchen", antwortete er auf die Frage eines Followers, ob die Blondine etwas für ihn wäre.

Janniks Ex Yeliz hingegen hatte sich im Netz zuletzt mit Max Bornmann in einem Hotelzimmer gezeigt. Dieser war Zweitplatzierter in der Kuppelshow geworden und war damit der größte Konkurrent des 26-Jährigen. Mit dabei gewesen waren allerdings auch Sidar Sahin, Temptation Island-Hottie Calvin Kleinen (31) und Prominent getrennt-Bekanntheit Markus Kok.

Anzeige

Instagram / greta_e_ Jannik Kontalis und Greta Engelfried, Juli 2023

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de