Update: So geht es Greta Engelfried nach Gebärmutterhals-OP

Greta Engelfried plaudert aus dem Nähkästchen. Der Realitystar wurde 2021 durch seine Teilnahme an der Kuppelshow Love Island bekannt. Inzwischen hat sich die ursprüngliche Industriekauffrau mit rund 120.000 Followern einen Namen als Influencerin gemacht. Im Netz gibt Greta private Einblicke in ihr Leben – auch in die weniger schönen Moment, wie ihre Operation an der Gebärmutter vor einem Jahr. Gegenüber Promiflash gab Greta jetzt ein Gesundheits-Update.

"Tatsächlich hatte ich ja meine OP und danach bin ich wieder rückfällig geworden. Damit hat meine Frauenärztin auch nicht gerechnet", erklärte der TV-Star im Interview. Dennoch sei Greta zuversichtlich: "Ich habe jetzt vor ungefähr zwei Monaten das Go bekommen, dass erstmal wieder bei mir alles gut ist." Um auf Nummer sicher zu gehen, werde sie in der Zukunft weiterhin medizinisch beobachtet.

Anfang Juni 2022 wurde in dem Gebärmutterhals der "Love Island"-Bekanntheit die Vorstufe eines Tumors entdeckt. Rund einen Monat später wurde das bösartig veränderte Gewebe operativ entfernt. "Ich habe das Glück, mich mit vielen von euch austauschen zu können und einige haben mir meine Angst davor total genommen", erklärte Greta in ihrer Instagram-Story.

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried im Urlaub

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Ex-"Love Island"-Kandidatin

