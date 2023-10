Krasses Umstyling: Greta Engelfried wagt eine neue Frisur!

Greta Engelfried flippt beim Friseur aus! Seit ihrer Teilnahme bei Love Island hat sie auf Social Media zahlreiche Fans angesammelt. Die begeistert sie mit ihrem ästhetischen Fashioncontent, heißen Bildern oder mit Einblicken in ihren Alltag. Normalerweise trägt die Influencerin ihre Haare dabei in einem blonden Mittelscheitel – doch nun hatte sie Lust auf etwas ganz anderes: Greta hat jetzt rotbraune Haare!

"Meine größte Veränderung bisher", schreibt sie auf Instagram – und zeigt ihre neue Haarpracht. Greta trägt die Haare nun rotbraun gefärbt und mit auffälligen Ponyfransen. Die TV-Bekanntheit fühlt sich mit ihrer aufgehübschten Mähne sichtlich wohl – bei den Fans kommt das krasse Umstyling gemischt an. "Als ehrliches Feedback, du kannst alles tragen, aber das Blond war schöner", kommentiert eine Userin. "Finde es in Kombi mit dem Schnitt auch nicht so gelungen. Verpasst ein Image, das du nicht bist", stimmt ihr ein weiterer zu. Doch natürlich sind auch viele sehr angetan: "Es sieht so gut aus!"

Unter dem Beitrag spielt Greta auch darauf an, die Haarveränderung ganz klischeemäßig wegen ihrer Trennung vollzogen zu haben. Vor wenigen Wochen gab sie im Netz bekannt, dass sie und ihr Freund nicht mehr zusammen sind. "Ich bin seit circa drei Monaten Single und mir geht es mittlerweile wieder gut", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried

Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried

Anzeige

Instagram / greta_e_ Greta Engelfriend, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de