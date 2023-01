Endlich ist es raus: David Jackson ist der neue Bachelor!

David Jackson sucht bald seine große Liebe! Das Model tritt in die Fußstapfen von Dominik Stuckmann (31) und Co. und schlüpft in die Rolle des Rosenkavaliers: Bei Der Bachelor begibt er sich auf die Suche nach seinem fehlenden Puzzleteil. "Mir ist wichtig, dass mir die Frauen viel von sich erzählen. Ich hoffe auch, dass sie dabei sind, um sich zu verlieben – und keine anderen Absichten haben", erklärte er bereits vorab gegenüber RTL. Ab dem 1. März können die Zuschauer dann mitfiebern!

