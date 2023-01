Herzog von Edinburgh: Wählt König Charles doch Prinz Edward?

Ändert sich jetzt alles? Nach dem Tod von Queen Elizabeth II (✝96) hat König Charles (74) ihren Platz eingenommen. Zuvor trug er als Prinz den Titel des Herzogs von Edinburgh. Diesen darf er nun neu vergeben. Nach dem Tod von Prinz Philip (✝99) ging Charles' jüngerer Bruder Prinz Edward (58) davon aus, dass er zum Herzog ernannt werden würde. Der König war bisher jedoch anderer Meinung und wollte eigentlich Prinzessin Charlotte (7) zur Herzogin von Edinburgh berufen. Doch mittlerweile soll er seine Pläne wohl geändert haben.

Wie die DailyMail berichtete, habe König Charles sich die ganze Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen. Er ziehe jetzt doch in Erwägung, seinem Bruder den Titel des Herzogs zu verleihen. Sollte dies der Fall sein, würde die Ernennung wohl an Edwards 60. Geburtstag – also im Jahr 2024 – stattfinden. Prinz Edward soll weiterhin schon angekündigt haben, dass er nach seinem Tod den Titel an seinen Sohn weitergeben möchte. Da dieser aber lediglich eine Leihgabe ist, würde er nach Edwards Ableben wieder an den König zurückgegeben werden.

Edward hatte sich bis zum Jahr 2002 eher weniger um die königlichen Angelegenheiten gekümmert. Seit er seine TV-Produktionsfirma jedoch aufgegeben hat, nimmt er vermehrt an königlichen Veranstaltungen teil und war unter anderem nach dem Tod der Queen für eine Trauer-Tour unterwegs.

Anzeige

Getty Images König Charles im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Edward im August 2022

Anzeige

MEGA König Charles III. im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de