Das bedeutet Priyanka Chopra und Nick Jonas' Partner-Tattoo

Was für eine süße Idee! Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (30) fanden im Mai 2018 zueinander. Der Sänger muss sich ziemlich schnell bewusst gewesen sein, dass die Bollywood-Schauspielerin die Frau fürs Leben ist, denn nur zwei Monate später machte er ihr einen Antrag. Mittlerweile sind die beiden seit über vier Jahren verheiratet und genießen mit ihrer Tochter Malti ihr Familienleben in vollen Zügen. Nun verriet Priyanka, dass Nick und sie sogar ein Partner-Tattoo haben, das sie an einen schönen Moment in ihrer Beziehung erinnert.

Im Interview mit der britischen Vogue lüftete die Inderin das Geheimnis um ihr und Nicks Tattoo. So zieren ein Kästchen und ein Häkchen die Haut unter ihrem Ohr – auf der Rückseite der Oberarme des "Sucker"-Interpreten prangt genau dasselbe Motiv. Das Tattoo ist eine Anspielung auf den Antrag, den der 30-Jährige seiner Liebsten gemacht hatte. Damals habe er ihr anscheinend auf einen Zettel Fragen geschrieben, die sie mit einem Häkchen in dem Kästchen ihrer Wahl beantworten sollte. Bekanntermaßen hatte die Beauty die Fragen mit "Ja" beantwortet.

Dieser Tag habe Priyankas Leben total verändert – und das zum Guten. "Er hat mir beigebracht, die Dinge von einem viel ruhigeren Standpunkt aus anzugehen", erklärte die 40-Jährige in dem Interview und ging näher darauf ein: "Ich war ein Tornado – und bin es immer noch – ein Mensch, der ständig aufgeregt ist, und er ist es nicht."

Nick Jonas im August 2022

Priyanka Chopra und Nick Jonas im Mai 2021

Priyanka Chopra, Schauspielerin

