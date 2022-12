Nick Jonas und Priyanka Chopra feiern vierten Hochzeitstag

Nick Jonas (30) und Priyanka Chopra (40) haben ein weiteres Jahr geschafft! Der Sänger und die Schauspielerin sind seit 2018 ein Paar, im Dezember desselben Jahres gaben sie sich das Jawort. Vier Jahre später hatte das Paar einen weiteren Grund zur Freude: Im Januar 2022 kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs zur Welt. Nun können sich die Eltern einer Tochter über einen weiteren Meilenstein freuen: Nick und Priyanka feiern ihren vierten Hochzeitstag.

"Such dir einen Mann, der dich jeden Tag daran erinnert, dass du geliebt wirst", lauteten Priyankas romantische Zeilen auf ihrem Instagram-Profil. Mit einem Schnappschuss, der die beiden am Tag ihrer Hochzeit zeigt, feiern die Turteltauben ihre Liebe. "Alles Gute zum Jahrestag, Babe", gratulierte die Beauty ihrem Liebsten zum Hochzeitstag.

Auch Nick ließ es sich nicht nehmen und richtete rührende Worte an seine Frau. Via Instagram teilte er ein Bild, das die zwei ebenfalls am Tag ihrer Hochzeit zeigt. "Und auf einmal ist es 4 Jahre her. Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe", schrieb der Musiker zu der Aufnahme.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, April 2021

Getty Images Priyanka Chopra mit Nick Jonas bei den Grammy Awards 2020

