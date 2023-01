Neuer "Gladiator"-Teil: Wird Russell Crowe mit dabei sein?

Wird Russell Crowe (58) die Gladiatoren-Arena erneut betreten? Der Schauspieler hat seiner Rolle als Maximus Decimus Meridius aus Ridley Scotts (85) "Gladiator" einiges zu verdanken – unter anderem einen Oscar als "Bester Schauspieler". Bis heute spielt Russell in den erfolgreichsten Blockbustern mit, erst letztes Jahr war er in Marvels "Thor: Love and Thunder" zu sehen. Nun, da ein neuer "Gladiator"-Teil angekündigt wurde, stellt sich die Frage: Geht Russell wieder zurück zu den Wurzeln? ACHTUNG Spoiler!

Im Fitzy & Wippa Podcast gab der 58-Jährige zu, dass er und "[Ridley] zu Abend gegessen und über die Handlung des Films gesprochen" hätten: "Da war ein kleiner Junge, der den Gladiator besiegen wollte, was zu der Rede 'Mein Name ist' führte. Der kleine Junge ist erwachsen geworden und nun der Imperator", verriet Russell. Dieser Imperator wird von "Normal People"-Darsteller Paul Mescal (26) verkörpert. Daraufhin erklärte der Oscar-Gewinner, dass er seine Rolle aus dem Originalfilm, der 2000 in die deutschen Kinos kam, nicht wieder spielen wird. Obwohl sein Charakter in dem Film starb, spekulierten Fans über eine mögliche Rückkehr, egal auf welche Weise.

Es handle sich nicht um ein Remake, sei aber auch kein direktes Sequel: "Das Szenario wird nicht 'Ein Tag danach oder 30 Jahre später' sein." Dies ist allerdings nicht das einzige "Gladiator"-Projekt, welches aktuell in den Kinderschuhen steckt. Regisseur Roland Emmerich (67) beginnt diesen März mit der Produktion von "Those About To Die" – eine auf dem gleichnamigen Buch basierende Serie. Mit im Cast ist "Hannibal Lecter"-Darsteller Sir Anthony Hopkins (85).

Getty Images Russell Crowe, Schauspieler

ActionPress Russell Crowe in dem Film "Gladiator"

Getty Images Russell Crowe, Schauspieler

