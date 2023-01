Walentina Doronina meint: Dana ist für Gigi nur Ablenkung!

Ist es also nichts Ernstes? Seit Wochen spekulieren die Fans von Luigi Birofio (23), ob er mit dem Reality-Sternchen Dana Feist zusammen ist. Sie zeigten sich oft zusammen im Netz und sie schickte ihm sogar liebe Zeilen ins Dschungelcamp, wo er derzeit noch sitzt. Die beiden lernen sich intensiv kennen – aber war's das auch schon? Promi Big Brother-Kandidatin Walentina Doronina (22) meint zu wissen: Dana ist für Gigi nur eine Ablenkung!

Im Interview mit Bild wurde sie nach ihrer Meinung darüber gefragt und die 22-Jährige findet klare Worte: "Ich weiß, dass er noch verletzt ist von Michelle, dass es da mit Dana auf jeden Fall nicht ernst gemeint ist – einfach nur eine Ablenkung." Walentina spricht hier über Michelle Daniaux, die vorher mit Gigi zusammen gewesen war. Sie trennte sich von ihm nach Temptation Island V.I.P. . Die Blondine scheint also nicht zu glauben, dass aus dem Italiener und der Russin etwas Ernstes entstehen könne.

"Ich kann das absolut nicht ernst nehmen", schoss sie weiter gegen Gigi und Dana. Außerdem geht Walentina hier auch nur von einer PR-Nummer aus. Das klang am Lagerfeier im Dschungelcamp aber noch ganz anders. Nachdem Gigis Brief mit Danas Worten vorgelesen worden war, betonte er: "Jetzt weiß ich hier, was ich will und ich würde es am liebsten hier sofort sagen."

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina bei "Promi Big Brother", 2022

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

RTL Luigi Birofio im Dschungelcamp 2023

