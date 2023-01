"Weiß, was ich will": Macht Dschungel-Gigi Liebeserklärung?

Liebeswirrwarr beim Realitystar! Luigi Birofio (23) sitzt derzeit am Lagerfeuer im Dschungelcamp – doch draußen, in der wahren Welt, läuft es ebenfalls wild ab. Dem Temptation Island V.I.P.-Kandidaten wurde ein Flirt mit Dana Feist nachgesagt. Die zwei zeigten sich oft gemeinsam im Netz – daraufhin gab die Beauty auch ein kryptisches Interview, was die Liebesgerüchte weiter ankurbelte: Nun bekam Gigi rührende Zeilen von Dana ins Camp geschickt!

Es war so weit: Die Kandidaten bekamen emotionale Briefe von ihren Liebsten in den australischen Busch geschickt. Das war bereits in den vergangenen Jahren schon ziemlich emotional gewesen. Auch jetzt flossen zahlreichen Tränen – sogar der Womanizer Gigi zeigte sich gerührt. Zunächst bekam er liebe Worte von seiner Mama vorgelesen. Und dann die Überraschung: "Mein Tarzan. Hier ist deine Perle. Du machst das super[...] Du fehlst mir wirklich sehr", richtete Dana ihm süße Worte aus. Sie könne es kaum erwarten, ihn wiederzusehen.

Dann wurde der Influencer ganz emotional. "Ich würde dir gerne ganz viele Sachen sagen, die ich nicht geschafft habe zu sagen", erklärte Gigi – ihm falle es schwer, Emotionen zuzulassen. "Jetzt weiß ich hier, was ich will und ich würde es hier direkt sagen", betonte er dann plötzlich. Will er Dana etwa eine Liebeserklärung machen?

Anzeige

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de