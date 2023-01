Dschungel-Gigi dicke mit Cecilia: Eifersucht bei Dana Feist?

Macht sich bei Dana Feist Eifersucht breit? Die einstige Love Island-Teilnehmerin bandelt mit Gigi Birofio (23) an. Dieser ist allerdings gerade im Dschungelcamp. Dort hat der TV-Casanova in Cecilia Asoro eine wahre Freundin gefunden und wich ihr kaum von der Seite. Inzwischen musste die einstige Bachelor-Kandidatin das Camp allerdings verlassen. Ob Gigis "Perle" das sogar beruhigt und sich Eifersucht breitmacht?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde kam die 25-Jährige auf Gigis enge Bindung zu Cecilia im Dschungel zu sprechen. "Ich finde es megaschön, dass er dort eine Bezugsperson gefunden hat, mit der er über alles reden kann und die sich gegenseitig unterstützen können", versicherte sie. Von Eifersucht ist also wohl keine Spur. Dana sei außerdem nicht überrascht von dieser Freundschaft: "Die kennen sich ja auch schon und ich wusste, dass die sich direkt verstehen werden."

Immerhin hat Gigi selbst im Dschungel gezeigt, wer für ihn derzeit an erster Stelle steht – nämlich Dana. "Jetzt weiß ich hier, was ich will, und ich würde es hier direkt sagen", meinte der einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidat, nachdem er einen emotionalen Brief von seiner Liebsten in Empfang genommen hatte.

