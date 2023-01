"Enttäuscht": So geht es Papis nach seinem Dschungel-Exit

Das kam für Papis Loveday (46) wohl ganz schön unerwartet! Gestern musste das Topmodel das Dschungelcamp verlassen. So freudig wie Designerin Claudia Effenberg (57) reagierte der Unternehmer jedoch nicht – stattdessen floss die ein oder andere Träne! Mittlerweile ist er wohlbehalten im Hotel Versace angekommen und kann von dort aus seine Mitstreiter anfeuern. Im Promiflash-Interview verrät er, wie es ihm aktuell nach seinem Dschungelcamp-Aus geht!

"Im normalen Leben würde ich sagen: ‘Mir geht’s gut’, aber in der echten Realität bin ich sehr enttäuscht", gibt der gebürtige Senegalese gegenüber Promiflash zu. Er sei jedoch froh, dass er während seiner Zeit im Dschungel seinen Werten stets treu geblieben sei. Denn damit habe er statt dem Thron zumindest die Herzen in Deutschland erobert.

Damit, dass er so kurz vor dem Finale von den Zuschauern rausgewählt wird, habe er nicht gerechnet. Woran genau das gelegen habe, könne er nicht genau sagen. Papis räumt jedoch ein: "Es könnte an den letzten zwei Tagen und dem Streit mit Lucas (55) liegen." Der 46-Jährige fügt hinzu: "Wenn die Zuschauer darauf Wert legen und nicht für mich anrufen, dann haben sie nicht verstanden, worum es in dem Streit ging."

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

© SAT.1 Papis Loveday, "Promi Big Brother"-Kandidat 2021

RTL / Stefan Thoyah Ranger, Lucas Cordalis und Papis Loveday mit einer Schlange

