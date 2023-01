Gigis Vorwürfe im Dschungel: Vater räumt weinend Fehler ein!

Gigi Birofios (23) Vater zeigt Reue! Der Reality-TV-Star sitzt derzeit im Dschungelcamp. Dort sorgte er zunächst mit seiner chaotischen und verpeilten Art für Lacher. Inzwischen ließ der einstige Ex on the Beach-Kandidat aber auch schon seine emotionale Seite durchblitzen. Unter anderem erzählte er, dass sein Papa nicht "Ich liebe dich" zu ihm sagen kann und er von ihm immer runtergemacht wurde. Auf diese Vorwürfe reagierte Gigis Vater nun unter Tränen und gestand sich seine Fehler ein!

Bei Punkt 12 richtete Marcello emotionale Worte an seinen Sohn. "Gigi, Vater zu sein ist keine einfache Arbeit. Vater zu sein ist eine lebenslange Ausbildung. Der Vater ist nicht perfekt, aber auch die Kinder sind es nicht", fing er an zu erzählen und räumte ein: "Ich bestätige meine Fehler." Doch Marcello nutzte die Chance, um endlich etwas nachzuholen. Unter Tränen offenbarte er: "Gigi, ich liebe dich. Und ich kann bestätigten, dass ich in den letzten zwei Wochen viel von dir gelernt habe."

Dennoch habe sich Marcello einen anderen Berufsweg als eine Reality-TV-Karriere für seinen Sohn gewünscht. "Das ist keine Sicherheit. [...] Ich war schon sauer", gestand er. Immerhin habe der Italiener immer ein gewisses Familienbild angestrebt. "Jeder Vater träumt etwas – dass der Sohn vielleicht ein Doktor wird. [...] Aber in der Realität ist es nicht so", merkte Marcello an.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV Europe Music Awards

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidat

